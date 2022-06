Seful Autoritatii Electorale Permanente rasufla usurat. Judecatorii l-au scapat de dosarul penal pe Constantin Mituletu Buica

Tribunalul Bucuresti a analizat in camera preliminara dosarul penal in care Constantin Mituletu Buica, presedintele Autoritatii Electorale Permanente, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Dosarul penal a fost finalizat in noiembrie 2021, de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3.

Constantin Mituletu Buica a fost trimis in judecata pentru comiterea a trei infractiuni de abuz in serviciu, ultima in forma continuata. Alaturi de el, ancheta l-a mai vizat si pe Cristian ...