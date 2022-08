Seful cabinetului lui Zelenski, editorial in The Guardian: "Tara mea, Ucraina, are o propunere pentru Occident care ar face intreaga lume mai sigura"

Intr-un editorial publicat in The Guardian, Andrii Iermak, seful cabinetului prezidential al Ucrainei, pledeaza pentru noi garantii de securitate din partea Occidentului dupa ce memorandumul de la Budapesta, prin care Ucraina a renuntat la arsenalul sau nuclear, s-a dovedit un esec, permitand Rusiei sa invadeze aceasta tara. Andrii Iermak isi incepe editorialul amintind de scrisoarea trimisa in noiembrie 1994 de fostul presedinte rus Boris Eltin omologului sau american Bill Clinton in care ... citeste toata stirea