Seful Politiei Capitalei, despre cazul fetei ucise pe trecere: Nu am incercat musamalizarea situatiei. Nimic din ce facem si spunem nu o poate aduce la viata pe Raisa

Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, anunta ca politistul implicat in accidentul in care o fetita a murit pe o strada din Sectorul 1 a fost pus la dispozitie, in urma deciziei procurorului de a-l plasa pe acesta sub control judiciar. El a tinut sa mentioneze ca politistii aflati in timpul programului se afla in misiune, atata vreme cat sunt in orele de serviciu si admite ca misiunea in care se afla agentul in cauza nu era una urgenta. Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, a anuntat ... citeste toata stirea