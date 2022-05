Seful Statului Major al Apararii este de parere ca ne pregatim de un conflict de lunga durata, de uzura

Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, este de parere ca ne pregatim de un conflict lung, un conflict de uzura. Acesta considera ca vor fi probleme in regiune pentru o perioada lunga de timp. "In acest moment se pare ca am intrat intr-o noua faza, in care Federatia Rusa si-a revizuit, cel putin pentru moment, obiectivele si se concentreaza in zonele din estul Ucrainei, dar nu o vedem capabila sa isi indeplineasca nici macar aceste obiective. Probabil la nivel de intentie ... citeste toata stirea