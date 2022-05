Seful Statului Major al Apararii: Romania nu se pregateste de razboi

Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, afirma ca Romania nu se pregateste de razboi. "Nu avem, in acest moment, niciun indicator, nicio intentie a Federatiei Ruse de a ataca un stat NATO", sustine generalul, adaugand ca publicul trebuie sa fie "mai putin sensibil la pregatirile pe care le face Armata" si explicand ca militarii isi continua exercitiile conform programului de pregatire pe care il au. "In acest moment, Romania nu se pregateste de razboi. Nu avem, in acest ... citeste toata stirea