Seful Statului Major: Daca ar fi sa ierarhizez din punct de vedere militar, cel mai mare pericol pentru noi este faptul ca mine plutesc in deriva in Marea Neagra

Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, afirma ca, din punct de vedere militar, cel mai mare pericol pentru Romania este faptul ca mine plutesc in deriva in bazinul Marii Negre. Potrivit acestuia, numarul alertelor privind apropierea unor aeronave rusesti de spatiul aerian al Romaniei a crescut cu 30-40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar nu s-a inregistrat nicio incalcare de catre Rusia a spatiului aerian romanesc. "In acest moment, daca ar fi sa ierarhizez din