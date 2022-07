Semn grafic realizat de Ambasada Romaniei in SUA, pentru a marca 25 de ani de Parteneriat Strategic intre cele doua tari

Ziua Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite a fost marcata de Ambasada Romaniei in Statele Unite printr-un semn grafic in inima capitalei americane, The Mall, anunta ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, pe pagina sa de Facebook. 25 reprezinta numarul anilor de cand functioneaza Parteneriatul Strategic, iar numarul este realizat prin asezarea pe iarba a zeci de stegulete ale Romaniei si Statelor Unite ale Americii."Parteneriatul nostru bilateral a devenit robust si ... citeste toata stirea