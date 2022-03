Senatorul Daniel Zamfir, acuzatii grave la adresa USR: "Vanzatorii s-au devoalat!". De la ce s-au luat

Marti, 15 Martie 2022

Senatorul PSD Daniel Catalin Zamfir ii acuza pe parlamentarii din USR ca sustin interese contrare Romaniei, deoarece se opun constructiei de hidrocentrale in arii protejate. Aceste investitii, din ariile protejate fac subiectul unor dezbateri aprinse, in aceste zile. Pe de-o parte sunt cei care sustin necesitatea maririi capacitatii de productie a energiei, in Romania. Pe de alta parte, activistii de mediu sustin ca astfel de investitii vor avea consecinte dezastruoase, pe viitor, pentru fauna ...