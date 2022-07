Senatorul Vlad Pufu: "Publicitatea pe platformele de streaming poate aduce grave prejudicii industriei"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 21 Iulie 2022

Senatorul PNL Vlad Pufu a transmis faptul ca industria de media din Romania ar putea fi afectata in mod semnificativ, in situatia in care compania Netflix va decide asupra difuzarii de reclame.

Senatorul Vlad Pufu, despre reclamele platformelor de streaming pe teritoriul Romaniei

Astfel, demnitarul Vlad Pufu a anuntat ca intentioneaza sa puna in dezbatere, la nivelul Senatului, chestiunea privind posibilitatea ca astfel de companii sa poata difuza momente publicitare, in cadrul unei prime ...