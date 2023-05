Senatul a adoptat amendamentul prin care TVA-ul pentru anumite produse destinate copiilor si persoanelor cu dizabilitati va fi redus de la 19% pana la 5%. Senatul a fost prima camera sesizata, iar legea va ajunge in Camera Deputatilor, care este for decizional. Pe lista produselor destinate copiilor se afla: lapte praf, servetele, articole de imbracaminte, accesorii de imbracaminte, incaltaminte, scutece sau scaune auto. In ceea ce priveste produsele pentru persoanele cu dizabilitati, scaunele ... citeste toata stirea