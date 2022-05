Sentinta finala in dosarul "Colectiv". Piedone a fost condamnat la 4 ani de inchisoare. Patronii clubului, pedepse intre 6 si 11 ani

Curtea de Apel Bucuresti a dat sentinta finala in dosarul "Colectiv", joi, dupa ce judecatorii au amanat decizia de mai multe ori, invocand complexitatea dosarului. Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4 si actual edil al Sectorului 5, a fost condamnat la 4 ani, in timp ce patronii clubului au primit intre 6 si 11 ani de inchisoare. UPDATE - Prima reactie a lui Piedone dupa condamnare: "Eu am crezut in dreptate, se pare ca dreptatea o gasesti in ceruri""Daca as putea sa invii ... citeste toata stirea