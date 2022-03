Serviciile secrete ucrainene sustin ca elita rusa ia in considerare inlaturarea lui Putin de la putere. Cine ar putea sa-i ia locul

Potrivit informatiilor serviciilor secrete ucrainene, elita rusa are in vedere mai multe optiuni pentru inlaturarea de la putere a presedintelui rus Vladimir Putin. Printre acestea: otravirea, o boala brusca sau un accident. Potrivit serviciilor secrete ucrainene, un grup de oameni influenti care se opun presedintelui rus Vladimir Putin se formeaza in randul elitei de afaceri si politice rusesti, scrie publicatia ucraineana zn.ua."Scopul lor este indepartarea rapida a lui Putin de la putere si ... citeste toata stirea