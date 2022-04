Sevil Shhaideh si Adrian Gadea, achitati in prima instanta, in dosarul "Belina"

Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltariim si Adrian Gadea, presedinte al Consiliului Judetean Teleorman au fost achitati, joi, in prima instanta de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Sevil Shhaideh si Adrian Gadea au fost achitati in baza articolului 16, alineatului 1, litera b din Noul Cod Penal, potrivit caruia "fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege", in ceea ce priveste "cazurile care ... citeste toata stirea