Sfaturi utile pentru reducerea consumului de combustibil

In contextul crizei mondiale a combustibililor si a cresterii sustinute a preturilor afisate de benzinarii, oficialii americani administreaza portalul fueleconomy.gov, care face publice sfaturi utile ale specialistilor pentru reducerea consumului de carburant pentru autoturismul pe care il conduceti. Este vorba de cateva chestiuni simple, dar care reduc serios cantitatea de combustibil pe care o consumati in fiecare luna. In primul rand, renuntati la conducerea agresiva (accelerari si franari ... citeste toata stirea