Si-au recuperat pensiile speciale dupa decizia CCR. Sunt 69 de fosti parlamentari, printre care Tariceanu si Irina Loghin

Joi, 07 Iulie 2022

In aprilie 2021, fostii parlamentari au dat in judecata secretariatele generale ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru recuperarea pensiilor speciale.

Procesul a fost desfasurat pe la mai multe instante. In final magistratii de la Tribunalul Bucuresti au fost nevoiti sa dea castig de cauza reclamantilor, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit, pe 5 mai, ca legea de abrogare a pensiilor parlamentarilor este neconstitutionala.

Decizia Curtii Constitutionale

CCR a decis pe 5 mai ca ...