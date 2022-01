Simion, in turneu de promovare in UE. Cum calatoreste liderul AUR in statele unde trebuie obligatoriu dovada vaccinarii sau a trecerii prin boala?

George Simion, copresedinte AUR, a anuntat ca la sfarsitul acestei saptamani merge in mai multe state europene, insa pentru accesul in unele dintre acestea persoanele nou intrare in tara trebuie sa prezinte nu doar un test PCR, ci si o dovada privind vaccinarea sau trecerea prin boala. Simion nu a anuntat ca s-ar fi vaccinat si nici trecerea prin boala pana in prezent. "Am plecat spre fratii de peste hotare! La acest sfarsit de saptamana ajungem la romanii din Spania, Belgia, Anglia, Germania, ... citeste toata stirea