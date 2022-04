Site-ul PSD, inactiv zeci de minute. Hackerii rusi de la Killnet sustin ca ei l-au blocat

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 30 Aprilie 2022, ora 05:41 23 citiri

Cei care incearca sa acceseze pagina oficiala de internet a Partidului Social Democrat (PSD), sunt intampinati de un mesaj in limba engleza. "This site can't be reached" - "Acest site nu poate fi accesat" descopera internautul care doreste sa afle detalii despre activitatea celui mai important partid politic din Romania. Site-ul nu mai este functional, iar acest lucru se intampla la scurta vreme dupa ce paginile de internet ale mai multor institutii publice au fost atacate informatic. Cei care ...