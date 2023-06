Argumentele Guvernului Republicii MoldovaAutoritatile de la Chisinau considera ca nu este nevoie de un acord special pentru a primi sau oferi oajutor in caz de calamitate. Astfel, fara a avea acorduri speciale, Republica Moldova a fost implicata in ample operatiuni de salvare in cadrul misiunilor internationale, cooperand cu Centrul de coordonare a raspunsului la urgenta al UE, cu Centrul euroatlantic de coordonare a raspunsului la dezastre.Pompierii si salvatorii moldoveni au participat in ... citeste toata stirea