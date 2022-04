Soarta anchetei privind moartea prematura a 1.000 de copii in orfelinatele comuniste

IICCMER a inaintat Parchetului ICCJ, in 2017 si 2018, doua sesizari penale privind tratamentele neomenoase aplicate in comunism la trei camine-spital si la un spital pentru copii neuropsihici, in urma carora au murit peste 1.000 de minori. La solicitarea "Adevarul", procurorii au precizat ca ancheta este inca in curs, data fiind complexitatea cazului In iunie 2017, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a depus o plangere penala la Parchetul de ... citeste toata stirea