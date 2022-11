Social-democratii au decis. Angel Tilvar va fi propunerea pentru sefia Ministerului Apararii. Noul ministru a depus juramantul

UPDATE 5: Angel Tilvar (PSD), a depus luni seara, 31 octombrie, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functia de ministru al Apararii. Totusi ceremonia sa a fost scurta, iar Klaus Iohannis nu a facut nicio declaratie. La acest eveniment au mai fost prezenti liderii PSD, PNL si UDMR, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca si Kelemen Hunor. In plus, Ciuca si Ciolacu s-ar fi intalnit inainte de ceremonie cu presedintele.

