Sofer fara permis prins drogat la volan. Politistii au tras focuri de arma pentru a-l captura

Politistii Sectiei 24 au pornit noaptea trecuta in urmarirea unei masini al carei sofer a incercat sa-i evite. Soferul nu a oprit la semnalele acustice si luminoase, iar un politist a tras mai multe focuri de avertisment. "In dimineata de 17 aprilie 2022, in jurul orei 02.30, politisti din cadrul Sectiei 24, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat un autoturism care a incercat sa-i evite. Au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice si luminoase ... citeste toata stirea