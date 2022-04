Sofer suspectat ca si-a ucis fosta sotie dupa ce ar fi intrat cu masina intentionat intr-un cap de pod din Pipera VIDEO

Un barbat in varsta de 41 de ani si-ar fi omorat fosta sotie, dupa ce a intrat cu masina in piciorul unei pasarele pietonale din zona Pipera, din Capitala. In urma investigatiilor, se pare ca soferul ar fi provocat intentionat accidentul, pentru a se razbuna pe femeie. Dupa ce au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere, dar si telefoanele color doi, anchetatorii au ajuns la concluzia ca nu este vorba de un simplu accident, ci de o crima cu premeditare.Cei doi erau divortati de ... citeste toata stirea