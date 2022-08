Sofer urmarit in trafic de politisti, in Sectorul 3. Agentii au tras focuri de avertisment

Un barbat este cercetat dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, pe o strada din Sectorul 3, fiind urmarit in trafic de acestia. La un moment dat, el a dat cu spatele si a avariat autospeciala de Politie, iar politistii au tras focuri de avertisment pentru a-l opri, intrucat reprezenta un pericol in trafic. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost pozitiv. Politia Capitalei a anuntat, duminica, faptul ca un echipaj de la Sectia 23 Politie i-a facut semn unui ... citeste toata stirea