Soldat rus, despre problemele intampinate in Ucraina: Un sat prapadit cu sapte strazi l-am luat in doua luni si jumatate. Daca ne ataca SUA, suntem terminati

O conversatie telefonica, in care un soldat rus se plange prietenului sau ca nu vor invinge niciodata in razboiul cu Ucraina si ca Federatia Rusa, a fost publicata pe canalul de YouTube al consilierului Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko. In discutie e mentionat ritmul lent al actiunilor militare ruse din Ucraina. Soldatul sustine ca e convins ca Vladimir Putin si Serghei Soigu (ministrul Apararii) nu stiu ce se intampla pe front, mentionand ca unul dintre comandantii ... citeste toata stirea