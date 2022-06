Solutia Guvernului pentru reducerea pretului carburantilor. Nicolae Ciuca propune o compensatie pentru companii. UPDATE

UPDATE. Dupa intoarcerea din Emiratele Arabe Unite, premierul Ciuca a cerut o intalnire cu Marcel Ciolacu. Urmare a discutiei de la Guvern, urmeaza ca premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa anunte ca pretul carburantilor va fi compensat pentru o perioada de trei luni. Actul normativ prin care se va reglementa modul in care se va acorda aceasta compensare urmeaza sa fie adoptat in Guvern, pana la finalul lunii.

Stirea initiala:

Conform ultimelor informatii vehiculate in spatiul public, liderii PSD ...