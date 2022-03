Sondaj. 71% dintre romani considera ca Rusia a comis crime impotriva populatiei in Ucraina. 81% au o parere negativa despre administratia de la Moscova

Peste 70% dintre romani sunt de parere ca Rusia a comis crime impotriva populatiei civile in Ucraina, iar un procent si mai mare are o parere proasta si foarte proasta despre tara condusa de Vladimir Putin, arata ultimul sondaj al Avangarde. Intrebati ce parere au despre agresiunea militara a Rusiei asupra Ucrainei, daca este justificata sau indreptatita, 68% dintre intervievati au raspuns ca "Nu", 8% ca "Da" in timp ce 22% au punctat ca "Nu pot aprecia". 71% dintre repondenti au considerat ca ... citeste toata stirea