Dupa ce Austria s-a opus, in Comisia Europeana, intrarii Romaniei in spatiul Schengen, un sondaj de opinie a aratat cu adevarat parerea austriecilor despre aderarea tarii noastre si a Bulgariei in Schengen.Austriecii, cu varste cuprinse intre 16 si 80 de ani, au fost intrebati: "Sunteti in favoarea aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen?". Sondajul a fost realizat de Societatea Austriaca pentru Politica Europeana (OGfE)36% din austrieci sustin ca Romania sa se alature spatiului Schengen. ... citeste toata stirea