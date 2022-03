Sondaj. Cum arata topul liderilor internationali despre care romanii au o parere buna

Liderul international despre care romanii au cea mai buna parere este Maia Sandu, in spatele acestei fiind Joe Biden (presedintele Statelor Unite) si Boris Johnson (premierul britanic), arata ultimul sondaj al Avangarde. Ultimul sondaj al Avangarde arata ca 37% dintre cei intrebati au o parere buna despre Joe Biden, in timp ce 30% au o parere proasta. In ceea ce-l priveste pe liderul de la Moscova, doar 3% dintre cei chestionati au parere buna despre Vladimir Putin. 69% dintre repondenti au o ... citeste toata stirea