Alegerile parlamentare in Romania vor avea loc in 2024. Un ultim sondaj arata cum ar vota romanii, daca alegerile ar avea loc weekendul viitor. In topul preferintelor se afla trei partide mari din Romania, insa altele incep sa castige din ce in ce mai mult teren.Lupta pentru alegerile parlamentare este una stransa pentru PSD, PNL si AUR, care ocupa primele trei locuri in preferintele romanilor. Daca alegerile ar avea loc duminica viitoare, PSD ar obtine 30%, iar PNL si AUR ar fi la egalitate, ... citeste toata stirea