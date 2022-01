Sorin Cimpeanu: Imi este efectiv teama de momentul in care vom avea cifrele pe abandon scolar dupa aceasta perioada de criza sanitara

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca se teme de momentul in care va afla cifrele privind rata abandonului scolar, avand in vedere ca in anul 2020, care nu a fost in totalitate afectat de pandemie, unu din patru copii din mediul rural a abandonat inainte de vreme scoala. Ministrul Educatiei a afirmat, marti seara, ca rata abandonului scolar era, in anul 2020, de 23% in mediul rural, unu din patru elevi renuntand la scoala inainte de vreme. "Imi este efectiv teama de momentul in care ... citeste toata stirea