Sorin Cimpeanu, mesaj despre rezultatul analizei tezei sale de doctorat. Ce scrie in raportul comisiei de verificare

Ministrul Educatiei a publicat duminica, pe Facebook, rezultatul analizei propriei teze de doctorat. Cel care ceruse, in prealabil, un verdict, a fost chiar presedintele USR Catalin Drula, dupa un an de zile de cand teza de doctorat a lui Sorin Cimpeanu este analizata pentru plagiat.

"Urmare a solicitarii verbale, primita joi - 25 august 2022, in timpul unei conferinte de presa, cand mi s-a cerut pentru prima oara in mod direct sa fac public rezultatul analizei propriei teze de doctorat, ...