Sorin Cimpeanu promite salarii mai mari pentru profesori, din 2023

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 03 Septembrie 2022, ora 05:41 24 citiri

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat ca au existat discutii in coalitia de guvernare cu privire la resursele financiare pentru legile educatiei.

De asemenea, pentru a avea profesori buni este nevoie de un salariu pe masura, altfel orice schimbare in sistemul de invatamant este degeaba.

"(...) Profesorul va ramane cel cu un rol determinant intr-o scoala in care invatamantul trebuie sa fie centrat pe elevi. Profesori buni, fara motivatie salariala, nu vom putea avea, o spun cat se ...