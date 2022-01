Sorin Grindeanu, despre greva de la STB: M-am asigurat ca ceea ce tine de Ministerul Transporturilor, metroul, sa functioneze. E nevoie de dialog

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca a aflat "pe surse" cu 24 de ore inainte de declansarea grevei de la STB si s-a asigurat ca metroul va functiona in aceste zile. Grindeanu a precizat ca este nevoie de dialog intre administratia locala si liderii celor care protesteaza. Sorin Grindeanu a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Timisoara, ca s-a asigurat ca metroul, care tine de Ministerul Transporturilor, nu va intra in greva. "Am fost informat de cu o zi inainte, ... citeste toata stirea