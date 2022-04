Sorin Grindeanu nu ia in calcul sa candideze la prezidentiale. Ce spune despre preluarea sefiei Guvernului de catre PSD in 2023

Vicepremierul Sorin Grindeanu a declarat ca nu isi doreste sa candideze la alegerile prezidentiale din 2024. Social-democratul a precizat ca una dintre provocari va fi in 2023, cand PSD va prelua sefia Guvernului la rotativa si a subliniat ca Marcel Ciolacu, propunerea partidului pentru a conduce Executivul, va fi "un foarte bun prim-ministru". Intrebat miercuri, intr-o emisiune la Profit News TV, daca ar intra in competitia interna din partid pentru candidatul PSD la presedintie, in 2024, ... citeste toata stirea