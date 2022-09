Sorin Grindeanu se vede din nou premier al Romaniei. Conditiile in care ar accepta functia

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 26 Septembrie 2022, ora 05:42 6 citiri

Sorin Grindeanu, actualul ministrul al transporturilor, a dezvaluit intr-un interviu televizat ca si-ar dori sa devina din nou prim-ministrul tarii, insa nu ar vrea acest lucru fara a fi si presedintele partidului din care face parte, functie ocupata in prezent de

Marcel Ciolacu.

El a punctat ca vrea functia, deoarece orice om politic are un proiect pe care doreste sa-l duca la bun sfarsit.

"Orice om politic are un anumit proiect.

In mod sigur nu mi-as dori sa fiu prim-ministru fara sa fiu ...