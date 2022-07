Sotia romanca a miliardarului John Paulson il da in judecata si il acuza ca ascunde bani de ea. Ce suma cu noua zerouri cere

Sotia lui John Paulson, unul dintre cei mai cunoscuti investitori de pe Wall Street, il da in judecata si cere cel putin 1 miliard de dolari, sustinand ca acesta incearca sa ascunda miliarde de dolari in procesul de divort, scrie Bloomberg. Jenica Paulson este romanca, fiind nascuta in Galati. Jenica Paulson, in varsta de 50 de ani, si-a dat in judecata sotul la tribunalul de stat din Manhattan, sustinand ca el si "un grup de agenti si consilieri" au lucrat pentru a finanta trei trusturi pentru ... citeste toata stirea