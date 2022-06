Sotii de fosti oligarhi rusi, despre tenebrele lui Putin: Un om complexat si razbunator care sufera de o boala tinuta in secret

Vladimir Putin este un tiran nemilos, lacom si sociopat caruia ii pasa doar de propria sa putere, bogatie si mostenire istorica in ideea ca el este cel care a redat gloria "Mamei Rusia", spun autorii filmului documentar "Secret of the Oligarch Wives", difuzat pe platforma Paramount+. Lumea este in pericol din cauza unui om dispus sa faca orice pentru a-si atinge propriile scopuri meschine. Ideea este desprinsa din marturiile obtinute de autorii documentarului de la sotii de fosti oligarhi ... citeste toata stirea