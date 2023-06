Klaus si Carmen Iohannis se dovedesc a fi foarte buni oameni de afaceri atunci cand vine vorba despre inchirierea multiplelor proprietati pe care le detin in Sibiu. Casele cumparate din meditatii, potrivit afirmatiilor presedintelui Romaniei, aduc cuplului prezidential venituri lunare mari si sporesc averea familiei, relateaza Fanatik.Imperiul Iohannis in Sibiu. Au dublat preturile la chiriiFamilia Iohannis si-a dublat preturile la chirii, dupa ce a pierdut un imobil in Sibiu. Cati bani face ... citeste toata stirea