SRI, dupa ce Stelian Ion a acuzat ca ar fi in spatele numirii lui Licu la CCR: Constatam atacuri sistematice la adresa Serviciului

Serviciul Roman de Informatii catalogheaza afirmatiile deputatului Stelian Ion legate de o posibila implicare a institutiei in numirea lui Bogdan Licu in functia de judecator CCR drept parte a unei campanii de atacuri asupra SRI si infirma orice legatura cu numirile noilor judecatori constitutionali. "Numirile in functiile de judecatori in aceasta instanta sunt apanajul exclusiv al partidelor politice, in conformitate cu un set de criterii care nu au legatura cu rolul institutional al SRI. ... citeste toata stirea