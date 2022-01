STB angajeaza soferi in plina greva. Care sunt conditiile care trebuie indeplinite de doritori si ce spune directorul companiei

STB a publicat pe site-ul propriu, www.stbsa.ro, un anunt de angajare pentru soferi de autobuze. Decizia de a angaja noi soferi, anuntata de directorul companiei, Adrian Crit, vine in contextul in care sindicalistii STB sunt in greva de cinci zile, iar protestul a fost declarat ilegal de catre Tribunalul Bucuresti. "Aplicam cu fermitate tot ce e in codul muncii pentru cei care nu si-au dus-o la indeplinire.Pe site-ul STB azi a fost publicat anuntul de angajare pentru soferi de autobuze. De ... citeste toata stirea