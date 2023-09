Conform acestui document, Cristescu ar fi transferat o suma de 20.000 de euro catre conducerea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) in schimbul facilitarii numirii sale temporare in functia respectiva.Procurorii au emis un mandat de arestare preventiva pe numele sau in aceasta privinta.Stenogramele din dosarele ASSMB care schimba joculOana Sivachi, care detine functia de conducere in cadrul ASSMB si a fost denuntatoarea in acest caz, sustine ca propunerea pentru ... citeste toata stirea