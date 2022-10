Stenogramele discutiilor din PNL despre demisia lui Sorin Cimpeanu: Este o greseala si o infrangere pentru noi. A fost o campanie furibunda a USR

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 01 Octombrie 2022, ora 05:41 14 citiri

Sorin Cimpeanu si-a dat joi seara demisia din functia de ministru al educatiei. Pe aceasta tema, in interiorul partidului din care face parte, PNL, au avut loc discutii in care mai multi membri si-au exprimat opinia.

In primul rand, fostul ministru al educatiei a tinut sa multumeasca colegilor sai pentru sustinere, mentionand ca "Ramanem si construim impreuna. Eu nu ma pricep la demolat cu ranga si barosul, dar sunt alaturi de oricine stie sa manuiasca o mistrie".

Demisia lui Sorin ...