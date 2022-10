Strategia lui Nicolae Ciuca pentru aderarea la Schengen. Cum vrea sa treaca peste opozitia Olandei

Premierul Nicolae Ciuca a avut o intrevedere, la Bruxelles, cu europarlamentarii romani in cadrul careia a abordat mai multe subiecte. Intre acestea a vorbit si despre strategia pe care o are in vedere pentru a obtine aderarea la Spatiul Schengen la Consiliul JAI de la inceputul lunii decembrie. Aderarea Romaniei si a Bulgariei depinde, in mare masura, de pozitia Olandei, stat care s-a opus in trecut.

De altfel, nici acum premierul olandez Mark Rutte nu si-a declarat sustinerea fata de ...