Strazi deschise in Bucuresti: Street Food Festival, prezentari de moda pe Calea Victoriei, spectacole la Tandarica si Fantani urbane

Cel de-al doilea weekend "Strazi deschise - Bucuresti, promenada urbana" deschide trasee pietonale pe Calea Victoriei si Bulevardul Unirii intre 14 si 15 mai si prezinta, in zone centrale din oras si in cartiere, o serie de evenimente outdoor pregatite de teatre, universitati, biblioteci, centre culturale si operatori culturali independenti locali, transmite Arcub. Dupa un prim weekend cu peste 15.000 de participanti, zonele care devin pietonale la "Strazi deschise" in weekendul 14-15 mai, ... citeste toata stirea