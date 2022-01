SUA au informat Israelul ca nu sustin constructia gazoductului EastMed, ce ar livra gaze naturale in Europa

SUA au informat pe cale diplomatica Israelul, Grecia si Cipru ca nu mai sustin proiectul gazoductului EastMed in estul Mediteranei, menit sa transporte gaze naturale din Israel in Europa incepand din 2025. Informatia a fost confirmata marti de o sursa diplomatica, relateaza Jerusalem Post. Este o schimbare de pozitie in raport cu administratia americana anterioara care a sustinut proiectul de constructie prin fostul secretar de stat Mike Pompeo si fostul ministru al energiei. La inceputul lunii, ... citeste toata stirea