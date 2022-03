SUA au reunit Echipa Tiger care face planuri de urgenta in cazul in care Rusia isi foloseste cele mai puternice arme, inclusiv nucleare

Casa Alba a adunat o echipa de oficiali din securitate pentru a schita scenarii cu privire la modul in care Statele Unite si aliatii sai ar trebui sa raspunda in cazul in care presedintele rus Vladimir Putin - frustrat de lipsa sa de progres in Ucraina sau hotarat sa avertizeze natiunile occidentale impotriva interventiei in razboi aEuro" recurge la arme chimice, biologice sau nucleare. Echipa Tiger, asa cum este cunoscuta grupul, examineaza si raspunsurile in cazul in care Putin loveste un ... citeste toata stirea