SUA avertizeaza ONU ca Rusia a intocmit o lista neagra cu ucraineni de ucis sau trimis in lagare in cazul unei invazii

Statele Unite au avertizat ONU cu privire la existenta unei liste negre, intocmita de Rusia, acuza ele, cu ucraineni de eliminat in cazul unei invazii, se arata intr-o scrisoare pe care AFP scrie ca a putut-o consulta. Statele Unite dispun de "informatii credibile care arata ca fortele ruse intocmesc liste cu ucraineni de ucis sau de trimis in lagare, in cazul unei ocupatii militare" a Ucrainei, acuza Statele Unite in aceasta scrisoare trimisa Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului ... citeste toata stirea