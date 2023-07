Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a decis suspendarea subventiei pentru Partidul Miscarea Populara (PMP). Toni Grebla, presedintele AEP, a explicat ca a fost luata aceasta decizie in urma litigiului privind conducerea partidului, intre fostul presedinte Cristian Diaconescu si noua conducere, aleasa de Congres. Eugen Tomac a fost ales liderul PMP in timpul acestui congres.Ulterior, Diaconescu a contestat in instanta rezultatul Congresului PMP. Toni Grebla a explicat ca litigiul intre ... citeste toata stirea