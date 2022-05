Suma furata din vistieria agentiei de directorul unei banci din Bucuresti. A primit o pedeapsa cu suspendare

Fostul director al unei agentii bancare din Bucuresti a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru delapidarea a zeci de mii de euro. Banii au fost luati din camera tezaur a bancii pe care o conducea. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat, in 24 mai 2022, sentinta finala intr-un dosar de delapidare in care a fost trimis in judecata si condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare directorul unei agentii bancare din Bucuresti, acuzat ca a furat din camera-tezaur a ... citeste toata stirea