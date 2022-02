Sume record au fost alocate! Nicusor Dan anunta achizitionarea a 100 de autobuze in Capitala

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 12 Februarie 2022, ora 05:42 48 citiri

Pe pagina sa de Facebook, primarul Nicusor Dan anunta ca achizitia autobuzelor este in plina desfasurare si ca CNSC a respins contestatiile. Mai mult, contractul are o valoare de 300 de milioane de lei, dupa deducerile TVA.

"Licitatia pentru achizitia a 100 de autobuze electrice din bani europeni este in desfasurare, termenul pentru depunerea ofertelor fiind 23 februarie. Prin deciziile pronuntate ieri, Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor a respins cele doua contestatii ...